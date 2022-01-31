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Синхронні перемоги грандів: Шахтар та Динамо розібралися з євроклубами

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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31 січня, 20:13
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Трубін відбив пенальті та допоміг "гірникам" обіграти Црвену Звєзду, динамівцям було простіше з Лудогірцем
Шахтар і Динамо провели вдалі спаринги
Шахтар і Динамо провели вдалі спаринги / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські гранди проводять підготовку до другої частини УПЛ та проводять товариські матчі на зборах.

Сьогодні Шахтар зустрічався із сербською Црвеною Звєздою. "Гірники" здобули не просту перемогу завдяки дублю Нереса. І, звичайно ж, чудовій грі Трубіна, який відбив пенальті на 79-й хвилині.

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Шахтар – Црвена Звєзда – 3:2
Голи: Мудрик (13), Нерес (18, 72) – Драгович (58), Омойжуанфос (68)

Шахтар (1-й тайм): Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон (Бондар, 42), Додо, Маркос Антоніо, Майкон, Мудрик, Педріньйо, Нерес, Мораєс.

Шахтар (2-й тайм): Трубін, Корнієнко, Вітао, Бондар, Вінісіус, Бондаренко, Степаненко, Нерес, Судаков, Тете, Фернандо.

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Динамо грало із болгарським Лудогорцем. Кияни у кожному з таймів забили по два голи та здобули впевнену перемогу.

Динамо – Лудогорець – 4:1
Голи: Гармаш (16, пен.), Вітіньо (38), Шапаренко (47), Шкурін (74) – Десподів (78, пен.)

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Динамо (1-й тайм): Бущан, Тимчик, Сирота, Забарний, Дубінчак, Шепелєв, Сидорчук, Караваєв, Вербич, Вітіньо, Гармаш.

Динамо (2-й тайм): Бойко, Кендзьора, Бурда, Біль, Вівчаренко, Яцик, Шапаренко, Буяльський, де Пена, Циганков, Шкурін.

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