Русский
$ 27,77
33,67
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Севілья" знищує "Барсу" в півфіналі Кубка Іспанії

11 лютого, 00:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У каталонців є шанс взяти реванш вдома

"Севілья" зробила суттєвий крок до фіналу Кубка Іспанії. У першому півфінальному поєдинку севільці обіграли "Барселону".

Реклама

Читайте також: День святого Валентина: поради про те, як провести свято, для романтиків, екстремалів, шопоголіків і всіх-всіх-всіх

Поєдинок пройшов у Севільї і завершився перемогою господарів поля з рахунком – 2:0.

"Севілья" вийшла вперед на 25-й хвилині, коли Жюль Кунде точно пробив повз Тер Штегена в дальній кут воріт. А на 85-й відзначився вже екс-гравець "Барселони" Іван Ракітіч. Він реалізував вихід один на один.

В тренді
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спорту

Поєдинок у відповідь пройде у Барселоні 3 березня. Переможець цієї пари зустрінеться з переможцем протистояння "Атлетик" – "Леванте".

Реклама

Нагадаємо, що нападник "Барселони" Ліонель Мессі зі своєї космічної зарплати в 555 мільйонів євро за чотири роки більше половини суми повинен заплатити у вигляді податків в іспанську скарбницю.

Раніше ми писали, що Малиновський та Коваленко за крок від першого трофея в Італії. "Аталанта" обіграла "Наполі" і вийшла у фінал Кубка Італії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги
Мессі встав з колін! Огляд божевільної перемоги "Барселони" над "Гранадою"Футбол
"Дивись, щоб тебе не поховали": Воронін влаштував розборки, захищаючи СелезньоваФутбол
Капітан
Капітан "Палмейраса" прогнав дружину з ліжка після виграшу Кубка ЛібертадоресФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛФутбол
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в Італії
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в ІталіїФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти