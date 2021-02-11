"Севілья" знищує "Барсу" в півфіналі Кубка Іспанії

У каталонців є шанс взяти реванш вдома

"Севілья" зробила суттєвий крок до фіналу Кубка Іспанії. У першому півфінальному поєдинку севільці обіграли "Барселону".

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Поєдинок пройшов у Севільї і завершився перемогою господарів поля з рахунком – 2:0.

"Севілья" вийшла вперед на 25-й хвилині, коли Жюль Кунде точно пробив повз Тер Штегена в дальній кут воріт. А на 85-й відзначився вже екс-гравець "Барселони" Іван Ракітіч. Він реалізував вихід один на один.

Поєдинок у відповідь пройде у Барселоні 3 березня. Переможець цієї пари зустрінеться з переможцем протистояння "Атлетик" – "Леванте".

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Нагадаємо, що нападник "Барселони" Ліонель Мессі зі своєї космічної зарплати в 555 мільйонів євро за чотири роки більше половини суми повинен заплатити у вигляді податків в іспанську скарбницю.

Раніше ми писали, що Малиновський та Коваленко за крок від першого трофея в Італії. "Аталанта" обіграла "Наполі" і вийшла у фінал Кубка Італії.

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