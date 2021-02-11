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"Севилья" уничтожает "Барсу" в полуфинале Кубка Испании

11 февраля, 00:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У каталонцев есть шанс взять реванш дома

"Севилья" сделала существенный шаг в финал Кубка Испании. В первом полуфинальном поединке севильцы обыграли "Барселону".

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Поединок прошел в Севилье и завершился победой хозяев поля со счетом – 2:0.

"Севилья" вышла вперед на 25-й минуте, когда Жюль Кунде точно пробил мимо Тер Штегена в дальний угол ворот. А на 85-й отличился уже экс-игрок "Барселоны" Иван Ракитич. Он реализовал выход один на один.

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Ответный поединок пройдет в Барселоне 3 марта. Победитель этой пары встретится с победителем противостояния "Атлетик" – "Леванте".

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Напомним, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси из своей космической зарплаты в 555 миллионов евро за четыре года более половины суммы должен заплатить в виде налогов в испанскую казну.

Ранее мы писали, что Малиновский и Коваленко в шаге от первого трофея в Италии. "Аталанта" обыграла "Наполи" и вышла в финал Кубка Италии.

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