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Сексапільна дівчина гравця "Шахтаря" дісталася до чарівних димарів

9 січня, 18:58

Олег Люлька Олег Люлька

Захисник "гірників" у Туреччині відпочиває, а вже за тиждень на нього там чекатиме робота

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар та його кохана, журналістка Даша Савіна, претендують на титул найбільш невловимої пари зимових футбольних канікул. Ще недавно футболіст збірної катав вогняну дівчину на вертольоті над Домініканою.

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Після цього Даша Савіна і Валерій Бондар вже поганяли на квадроциклах по снігу в Харкові. При цьому сексапільна блондинка зазначила, що у них – "не тільки стосунки хлопця і дівчини, вони ще можуть бути один для одного друзями".

А вже сьогодні парочка прилетіла до турецької Каппадокії, відомої одним з найбільш незвичайних ландшафтів світу, де Валерій з Дариною зможуть помилуватися чарівними димарями – високими конусоподібними скельними утвореннями.

Фото з нової точки зимового відпочинку Даша Савіна вже опублікувала у себе в Instagram.

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"Вчора розклали одні валізи, зібрали інші, а вже сьогодні з самого ранку в прекрасній Каппадокії. Мріям властиво збуватися! Нарешті я тут. Навіть не вірю своїм очам. Життя прекрасне!" – поділилася своїм щастям дівчина захисника "Шахтаря" і чемпіона світу серед молоді Валерія Бондаря Даша Савіна

Цікаво, що незабаром після відпочинку в Туреччині Валерій Бондар муситиме саме там старанно попрацювати. Збір "Шахтаря" в Антальї стартує 17 січня.

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Нагадаємо, Даша Савіна тривалий час зустрічалася з форвардом "Динамо" Владиславом Супрягою. Однак на початку літа 2020-го стало відомо, що Супряга і Савіна розійшлися. "Просто на якомусь етапі стосунки перестали розвиватися", – розповіла модель-журналістка.

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Пізніше дівчина з'явилася на публіці з новим хлопцем. Обранцем Савіної став Валерій Бондар. Даша зізнається, що з "гірником" почувається, як за кам'яною стіною.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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відпустка Шахтар Донецьк WAGs Валерий Бондарь Даша Савіна

Джерело: Сегодня|Спорт

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