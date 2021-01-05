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Стали відомі перші суперники "Шахтаря" у новому році

5 січня, 18:30

Любомир Луканюк , Андрій Трофімов

Донецький клуб проведе чотири поєдинки на зборах

Став відомий розклад донецького "Шахтаря" на першому зборі. З 17 до 26 січня підопічні Каштру будуть тренуватися в турецькій Антальї, повідомляє сайт "Шахтаря" .

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На цьому етапі підготовки у "гірників" заплановані 4 контрольні поєдинки.

Розклад матчів першого збору (вказаний київський час):

  • 21 січня, 18:00. "Шахтар" – "Лех" (Познань, Польща)
  • 23 січня, 18:00. "Шахтар" – "Лудогорець" (Разград, Болгарія)
  • 25 січня, 18:00. "Шахтар" – "Марібор" (Марібор, Словенія)
  • 26 січня, 12.00. "Шахтар" – "Слован" (Братислава, Словаччина)

Нагадаємо, 26 січня підопічні Луїша Каштру повернуться в Україну і пару днів відпочинуть, після чого відправляться в Туреччину на другий збір.

Раніше ми розповідали про суперників "Динамо" на зборах в ОАЕ .

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"Шахтар" в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграв внічию з "Інтером" і продовжить виступи в Лізі Європи.

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