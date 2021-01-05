Стали відомі перші суперники "Шахтаря" у новому році

Донецький клуб проведе чотири поєдинки на зборах

Став відомий розклад донецького "Шахтаря" на першому зборі. З 17 до 26 січня підопічні Каштру будуть тренуватися в турецькій Антальї, повідомляє сайт "Шахтаря" .

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На цьому етапі підготовки у "гірників" заплановані 4 контрольні поєдинки.



Розклад матчів першого збору (вказаний київський час):

21 січня, 18:00. "Шахтар" – "Лех" (Познань, Польща)

23 січня, 18:00. "Шахтар" – "Лудогорець" (Разград, Болгарія)

25 січня, 18:00. "Шахтар" – "Марібор" (Марібор, Словенія)

26 січня, 12.00. "Шахтар" – "Слован" (Братислава, Словаччина)

Нагадаємо, 26 січня підопічні Луїша Каштру повернуться в Україну і пару днів відпочинуть, після чого відправляться в Туреччину на другий збір.

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