Стали відомі перші суперники "Шахтаря" у новому році

Став відомий розклад донецького "Шахтаря" на першому зборі. З 17 до 26 січня підопічні Каштру будуть тренуватися в турецькій Антальї, повідомляє сайт "Шахтаря" .
На цьому етапі підготовки у "гірників" заплановані 4 контрольні поєдинки.
Розклад матчів першого збору (вказаний київський час):
- 21 січня, 18:00. "Шахтар" – "Лех" (Познань, Польща)
- 23 січня, 18:00. "Шахтар" – "Лудогорець" (Разград, Болгарія)
- 25 січня, 18:00. "Шахтар" – "Марібор" (Марібор, Словенія)
- 26 січня, 12.00. "Шахтар" – "Слован" (Братислава, Словаччина)
Нагадаємо, 26 січня підопічні Луїша Каштру повернуться в Україну і пару днів відпочинуть, після чого відправляться в Туреччину на другий збір.
Раніше ми розповідали про суперників "Динамо" на зборах в ОАЕ .
"Шахтар" в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграв внічию з "Інтером" і продовжить виступи в Лізі Європи.
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