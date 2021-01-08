Сексуальна дівчина футболіста "Шахтаря" поганяла з ним на квадроциклах по снігу

Дівчина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря не втомлюється висвітлювати в соцмережах свої будні з коханим. Даша Савіна просто забиває свою сторінку історій в Instagram, які миготять, ніби в калейдоскопі. Поки футболіст відпочиває від тренувань, молоді люди різноманітно розважаються. У грудні футболіст збірної покатав вогняну дівчину на вертольоті над Домініканою.

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Тепер же Даша і Валера поганяли на квадроциклах по снігу в Харкові, уродженцем якого є 21-річний спортсмен. Поїздка викликала у хлопця й дівчини море емоцій.

При цьому дівчина розповіла, що дуже приємно знаходитися з коханим на одній хвилі, що дозволяє їм бути також і друзями.

Сьогодні у пари намітилися важливі справи: молоді люди отримали негативні тести на коронавірус, після чого переключилися на участь у благодійній акції. Правда, по дорозі Даша зняла на відео, як Валерій порушує правила дорожнього руху з телефоном у вуха.

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Також блондинка виклала відео, як Валерій проявляє ніжність до братів наших менших.

Відео: Instagram

Раніше дівчина гравця "Шахтаря" зібралася змінювати все життя.

Дивіться, як "Шахтар" зіграв із "Інтером" внічию і вийшов до Ліги Європи:

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