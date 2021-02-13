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Щасливі труси легенди футболу підписали вирок "Ліверпулю" і впливають на серце

13 лютого, 18:22

Олена Павлова Олена Павлова

Гарі Лінекер згадав божевільні п'ять хвилин поєдинку в Лестері

Колишній нападаючий збірної Англії Гарі Лінекер відреагував на перемогу "Лестера" над "Ліверпулем" у 24-му турі чемпіонату Англії (3:1). Лінекер, який свого часу виступав за "Лис", виставив в Twitter фотографію трусів з символікою клубу з Лестершира. А напис на нижній білизні запевняє, що це "щасливі труси", які повинні були допомогти господарям.

"Що за шалені 5 хвилин футболу! У моєму віці це недобре для серця. Як же "Лестер" перевернув гру", – написав Лінекер в Twitter.

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У гостьовому матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги команда Юргена Клоппа, ведучи в рахунку, програла "Лестеру" 1:3. Ця поразка стала вже третьою поспіль в АПЛ для переможців ЛЧ-2019. Клоппа, який проводив 300-й матч в якості головного тренера "Ліверпуля", знову підвів голкіпер Алісон.

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Після цієї поразки від "Лестера" "Ліверпуль" займає четверте місце в АПЛ, але з такою грою ризикує навіть не потрапити за підсумками сезону до зони Ліги чемпіонів. "Лестер", будучи другим, продовжує погоню за "МанСіті".

Раніше ми давали прогноз коментатора на матч "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем".

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Дивіться, як "Лестер" грав проти "Зорі"

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труси чемпіонат Англії Ліверпуль Гарі Лінекер Лестер
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