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"Манчестер Сіті" – "Тоттенгем": прогноз коментатора на дуель Гвардіоли і Моурінью

13 лютого, 12:51

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Кирило Круторогов вважає, що "МанСіті" переможе

У суботу, 13 лютого, в рамках 24-го туру чемпіонату Англії на стадіоні "Етіхад" зійдуться "Манчестер Сіті" і "Тоттенгем". Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом, а в прямому ефірі його покажуть на каналі Setanta Ukraine, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Чергова битва Гвардіоли і Моурінью, яка стала особливою з часів роботи обох в "Барселоні" і "Реалі" відповідно. Але, тепер уже, не в Іспанії, а в Англії. "МанСіті" знову сильний і непереможний. Цікаво, що їх остання поразка сталася в листопаді 2020-го, саме від "Тоттенгема" (0:2). Після чого "городяни" видали 22 матчі без поразок і 15 мають перемог поспіль. За цей час вони впевнено влаштувалися на першому місці Прем'єр-ліги, випереджаючи "МЮ" на 5 очок, причому, зігравши на один матч менше. Три останні гри команда Гвардіоли проводила на виїзді і ось повертається на рідний стадіон. Поза грою у них все ще Де Брюйне, Агуеро і Аке.

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Справи "Тоттенгема" все ще складаються не кращим чином. Їх серія з восьми матчів без поразок змінилася періодом, в якому в п'яти матчах була лише одна перемога і чотири поразки. Напередодні "шпори" програли матч Кубка Англії "Евертону", пропустивши вирішальний гол в овертаймі (4:5) і явно витратили чимало сил. Їм через травми не допоможуть Регілон і Ло Чельсо.

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Зараз команда Гвардіоли набагато сильнішою за команду Моурінью. Хоча, очевидно, що просто їм не буде. "Шпори" намагатимуться стримати опонента, тому високої результативності не буде. Можна спробувати ТМ 3.0, або ж більш ризикований варіант "МанСіті" переможе і ТМ 2,5.

Дивіться, як "МанСіті" і "Тоттенгем" грали в єврокубках:

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