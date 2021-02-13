Дірка, а не воротар! Алісон знову підставив "Ліверпуль"

Через грубий фейл свого голкіпера команда Клоппа програла на виїзді "Лестеру" 1:3

Криза "Ліверпуля" триває. У гостьовому матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги команда Юргена Клоппа, ведучи в рахунку, програла "Лестеру" 1:3. Ця поразка стала вже третьою поспіль в АПЛ для переможців ЛЧ-2019.

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Рахунок в матчі "Лестер" – "Ліверпуль" був відкритий на 67-й хвилині матчу – нападник гостей Роберто Фірміно з центру чужого штрафного майданчика красиво п'ятою зробив передачу на Мохамеда Салаха, який обвідним ударом вразив дальній кут воріт "лисиць".

Господарі відігралися на 78-й хвилині. Півзахисник господарів Джеймс Медісон зі штрафного закрутив м'яч у ворота "Ліверпуля".

А на 81-й хвилині воротар "Ліверпуля" Алісон Бекер, дві жахливі помилки якого призвели до поразки від "МанСіті" минулими вихідними, припустився чергового фейлу. Бразильський голкіпер вийшов за штрафний майданчик на перехоплення м'яча, де зіткнувся з партнером по команді Озаном Кабаком, після чого нападник "Лестера" Джеймі Варді підхопив м'яч і закотив його вже в порожні ворота.

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Алісон Бекер / Фото: Reuters

Це був ключовий момент матчу. Клоппа, який проводив 300-й матч в ролі головного тренера "Ліверпуля", знову підвів Алісон.

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А за через чотири хвилини Онін Ндіді перехопив м'яч в центрі поля і зробив подачу на хід вінгеру Харві Барнсу, який увірвався до штрафного майданчика "Ліверпуля" і акуратним ударом спрямував м'яч у дальній нижній кут воріт – 3:1 на користь "Лестера".

"Лестер" – "Ліверпуль" – 3:1

Голи: Медісон, 79, Варді, 81, Барнс, 85 – Салах, 67

"Лестер": Шмейхель – Амарті, Еванс, Сеюнджю – Перейра, Тілеманс (Чоудхері, 87), Ндіді, Олбрайтон (Перес, 74, Менді, 90) – Медісон, Барнс – Варді

"Ліверпуль": Алісон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Мілнер (Тьяго, 17), Вейналдум (Шакірі, 87), Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75) – Салах, Фірміно, Мане

Попередження: Джонс, 23, Еванс, 43 – Кабак, 73

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Після цієї поразки від "Лестера" "Ліверпуль" посідає четверте місце в АПЛ, але з такою грою ризикує навіть не потрапити за підсумками сезону до зони ЛЧ. "Лестер", будучи другим, продовжує погоню за "МанСіті".

Турнірна таблиця АПЛ. ТОП-8

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