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Счастливые трусы легенды футбола подписали приговор "Ливерпулю" и влияют на сердце

13 февраля, 18:22

Елена Павлова Елена Павлова

Гари Линекер вспомнил безумные пять минут поединка в Лестере

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победу "Лестера" над "Ливерпулем" в 24-м туре чемпионата Англии (3:1). Линекер, который в свое время выступал за "Лис", выставил в Twitter фотографию трусов с символикой клуба из Лестершира. А надпись на нижнем белье заверяет, что это "счастливые трусы", которые должны были помочь хозяевам.

"Что за безумные 5 минут футбола! В моем возрасте это нехорошо для сердца. Как же "Лестер" перевернул игру", – написал Линекер в Twitter.

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В гостевом матче 24-го тура английской Премьер-лиги команда Юргена Клоппа, ведя в счете, проиграла "Лестеру" 1:3. Это поражение стало уже третьим кряду в АПЛ для победителей ЛЧ-2019. Клоппа, проводившего 300-й матч в качестве главного тренера "Ливерпуля", снова подвел голкипер Алисон.

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После этого поражения от "Лестера" "Ливерпуль" занимает четвертое место в АПЛ, но с такой игрой рискует даже не попасть по итогам сезона в зону Лиги чемпионов. "Лестер", будучи вторым, продолжает погоню за "МанСити".

Ранее мы давали прогноз комментатора на матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".

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Смотрите, как "Лестер" играл против "Зари"

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трусы чемпионат Англии Ливерпуль Гари Линекер Лестер
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