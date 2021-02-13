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Дырка, а не вратарь! Алисон снова подставил "Ливерпуль"

13 февраля, 17:02

Олег Люлька Олег Люлька

Из-за грубого фейла своего голкипера команда Клоппа проиграла на выезде "Лестеру" 1:3

Кризис "Ливерпуля" продолжается. В гостевом матче 24-го тура английской Премьер-лиги команда Юргена Клоппа, ведя в счете, проиграла "Лестеру" 1:3. Это поражение стало уже третьим кряду в АПЛ для победителей ЛЧ-2019.

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Счет в матче "Лестер" – "Ливерпуль" был открыт на 67-й минуте матча – нападающий гостей Роберто Фирмино из центра чужой штрафной красиво пяткой сделал передачу на Мохамеда Салаха, который обводящим ударом поразил дальний угол ворот "лис".

Хозяева отыгрались на 78-й минуте. Полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон со штрафного закрутил мяч в ворота "Ливерпуля".

А на 81-й минуте вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер, две ужасные ошибки которого привели к поражению от "МанСити" на прошлых выходных, допустил очередной фейл. Бразильский кипер вышел за штрафную площадку на перехват мяча, где столкнулся с партнером по команде Озаном Кабаком, после чего нападающий "Лестера" Джейми Варди подхватил мяч и закатил его уже в пустые ворота.

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Алисон Бекер

Алисон Бекер / Фото: Reuters

Это был ключевой момент матча. Клоппа, проводившего 300-й матч в качестве главного тренера "Ливерпуля", снова подвел Алисон.

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А еще через четыре минуты Онинье Ндиди перехватил мяч в центре поля и сделал подачу на ход вингеру Харви Барнсу, который ворвался в штрафную "Ливерпуля" и аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот – 3:1 в пользу "Лестера".

"Лестер" – "Ливерпуль" – 3:1
Голы: Мэддисон, 79, Варди, 81, Барнс, 85 – Салах, 67
"Лестер": Шмейхель – Амарти, Эванс, Сеюнджю – Перейра, Тилеманс (Чоудхери, 87), Ндиди, Олбрайтон (Перес, 74, Менди, 90) – Мэддисон, Барнс – Варди
"Ливерпуль": Алисон – Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Милнер (Тьяго, 17), Вейналдум (Шакири, 87), Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75) – Салах, Фирмино, Мане
Предупреждения: Джонс, 23, Эванс, 43 – Кабак, 73

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После этого поражения от "Лестера" "Ливерпуль" занимает четвертое место в АПЛ, но с такой игрой рискует даже не попасть по итогам сезона в зону ЛЧ. "Лестер", будучи вторым, продолжает погоню за "МанСити".

Турнирная таблица АПЛ. ТОП-8

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чемпионат Англии Ливерпуль Лестер Алисон Бекер

Источник: Сегодня|Спорт

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