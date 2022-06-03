Збірна України вже на ЧС-2022! Знаменитий футболіст здивував своїм прогнозом

В неділю збірна України зіграє вирішальний матч відбору на ЧС-2022. Після перемоги над Шотландією, наша команда зустрінеться з Уельсом.
Колишній півзахисник національної збірної України Євген Левченко переконаний, що впоратися із валлійцями буде дуже просто.
"На півдорозі розслаблятися абсолютно не можна. Шотландію ми пройшли упевнено.
Вважаю, що Уельс пройти буде трохи простіше. Ця думка базується саме на тому, що шотландців я вважаю більш згуртованим та добротним колективом.
Читайте також: "Збірна України – це дивізія СС": у Росії бомбануло від нашої перемоги
Звичайно, друга гра протягом короткого періоду часу може зіграти злий жарт. Але я впевнений у збірній на сто відсотків", – сказав Левченко у коментарі "Футбол NEWS".
Цікаво, що букмекери не підтримують оптимізму Левченка. І вважають шанси команд абсолютно рівними.
Раніше ми писали, що капітан збірної України виставив на аукціон нагороду за матч із Шотландією.