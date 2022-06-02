"Збірна України – це дивізія СС": у Росії бомбануло від нашої перемоги

Пропагандисти з "Матч ТВ" позмагалися у випусканні отрути у бік нашої збірної, якій залишився крок до виходу на ЧС-2022

Зінченко заткнув би рота російським пропагандистам

Вчора збірна України зуміла виграти у Шотландії з рахунком 3:1 у матчі плей-офф відбору на ЧС-2022. Це дозволило підопічним Олександра Петракова вийти у фінал кваліфікації, де у битві з Уельсом 5 червня буде розіграно путівку на Мундіаль.

Весь цивілізований світ (навіть самі шотландці) пораділи за нашу команду та побажали їй успіху у матчі з валлійцями. Однак, звичайно ж, у Росії спалахнуло знатно.

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Місцевий транслятор турнірів УЄФА "Матч ТВ" не показав зустріч, проте це не завадило місцевим балакучим головам зібратися та "розібрати" матч. Хоча розбором цей спіч може назвати лише божевільний. Ось, наприклад, як висловився російський псевдожурналіст Андрій Сидорчик.

"Жодних привітань збірної України з мого боку не буде. Для мене нейтральна позиція остаточно закінчилася після того, як усунули збірну Росії на підставі політичних міркувань. Із цього моменту я не хочу бачити збірну України на чемпіонаті світу. Вона цього не заслуговує. Це неспортивно та неправильно. Чи добре виступала в роки великої вітчизняної війни дивізія СС "Мертва голова"? Напевне так. Але чи варто було радіти їхнім успіхам? Ні. Для мене збірна України з футболу – така сама дивізія СС "Мертва голова". Я бажаю, щоб вона згоріла в пеклі з усіма, хто її підтримує".

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Доєднався до потоків багна його колега Антон Анісімов. Більше того, так званий ведучий програми вирішив виплеснути свої фекалії ще й на збірну Шотландії.

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"Там грає абсолютно вже божевільний Зінченко, у якого лицемірство зі сльозами зашкалює остаточно. Кілька місяців тому він виступив із грубими образами Путіна. Але тут же злякався і за кілька хвилин вилучив. Це показує, що він боягуз. Шотландці – терплячі. У такій ситуації – це як грати з інвалідами чи дітьми. Виграти незручно. Я, до речі, не сперечаюся, що Шотландія – це ще так собі збірна. Україна виграла слушно. Якби ще в такій ситуації програла, то це взагалі був би сміх".

Нагадаємо, що Росію викинули з турнірів ФІФА та УЄФА одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Від ігор із фашистами відмовилася більшість збірних, які не захотіли псувати собі репутацію участю у матчі із вигнанцями.