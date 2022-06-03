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Капітан збірної України виставив на аукціон нагороду за матч із Шотландією

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
3 червня, 12:21
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Андрій Ярмоленко не забуває про допомогу Україні навіть під час вирішальних матчів плей-оф ЧС-2022
Андрій Ярмоленко віддає свою нагороду на допомогу Україні
Андрій Ярмоленко віддає свою нагороду на допомогу Україні / Фото: Reuters, , Колаж: Сьогодні

Збірна України у валідольному матчі обіграла шотландців із рахунком 3:1. Один із голів у ворота суперників забив Андрій Ярмоленко.

Уболівальники "синьо-жовтих" оцінили яскраву гру екс-вінгера Вест Гема та обрали Ярмоленка найкращим гравцем матчу Україна – Шотландія. З цього приводу капітан збірної отримав пам'ятний приз – "Лев матчу".

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Проте, лідер нашої команди ухвалив рішення виставити нагороду на благодійний аукціон і на виручені кошти допомогти Україні.

Як повідомляє прес-служба УАФ, Андрій Ярмоленко оголосив старт аукціону, лотом якого стане головний приз – нагорода "Лева матчу" з особистим підписом капітана "синьо-жовтих", а також його футболка!

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Стартова ціна – 5000 грн., крок аукціону – 500 грн. Торги продовжаться до 6 червня.

Усі гроші переможної ставки будуть спрямовані на платформу United24, метою якої є збір благодійних внесків для відновлення України від руйнівних наслідків російського військового вторгнення.

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Раніше ми повідомляли, що легенда українського футболу Андрій Шевченко став першим амбасадором платформи United24. Президент України Володимир Зеленський особисто представив першого посла організації.

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