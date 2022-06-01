Мундіаль дедалі ближче! Україна у валідольному матчі обіграла шотландців

Збірна України продовжить боротьбу за вихід на Мундіаль Підопічні Олександра Петракова у непростому поєдинку обіграли шотландців. Ми вели онлайн матчу Шотландія – Україна.
З перших хвилин матчу "синьо-жовті" захопили ініціативу. Наші футболісти більше контролювали м'яч і щоразу створювали небезпечні моменти біля воріт Гордона.
На 33-й хвилині матчу українці зуміли реалізувати свою перевагу. Андрій Ярмоленко отримав неймовірний пас від Руслана Малиновського та майстерно перекинув м'яч через воротаря шотландців – 0:1.
Гол Ярмоленко
Одразу після перерви "синьо-жовті" зуміли швидко подвоїти рахунок. Форвард Бенфіки Роман Яремчук головою замкнув пас Караваєва – 0:2. Браво Україно!
Гол Яремчука
"Тартанова армія" не мала наміру здаватися в полон українцям. Шотландці перехопили ініціативу та стали частіше загрожувати воротам Бущана. Останні півгодини пройшли під диктовку господарів поля.
На 79-й хвилині підопічні Стіва Кларка досягли свого. Каллум Макгрегор скористався своїм шансом на всі сто, відправивши м'яч у сітку воріт Бущана – 1:2.
Буквально за кілька хвилин Довбик міг закривати матч, але вийшовши на побачення з Гордоном, забарився і змарнував момент.
Останні хвилини матчу додали сивини українським уболівальникам. Поставив крапку в матчі все той же Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером!
Шотландія – Україна – 1:3
Голи: Макгрегор (79) – Ярмоленко (33), Яремчук (49), Довбик (90+5)
Після перемоги над шотландцями команда Петракова зіграє фінальний матч із Уельсом за вихід на ЧС-2022. Цей матч відбудеться 5 червня.