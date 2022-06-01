Мундіаль дедалі ближче! Україна у валідольному матчі обіграла шотландців

Збірна України у надважкому поєдинку відбору на чемпіонат світу у Катарі здобула перемогу над Шотландією. Тепер на наших хлопців чекає зустріч з Вельсом

Роман Яремчук – автор другого гола у ворота шотландців / Фото: Reuters

Збірна України продовжить боротьбу за вихід на Мундіаль Підопічні Олександра Петракова у непростому поєдинку обіграли шотландців. Ми вели онлайн матчу Шотландія – Україна.

З перших хвилин матчу "синьо-жовті" захопили ініціативу. Наші футболісти більше контролювали м'яч і щоразу створювали небезпечні моменти біля воріт Гордона.

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На 33-й хвилині матчу українці зуміли реалізувати свою перевагу. Андрій Ярмоленко отримав неймовірний пас від Руслана Малиновського та майстерно перекинув м'яч через воротаря шотландців – 0:1.

Гол Ярмоленко

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Одразу після перерви "синьо-жовті" зуміли швидко подвоїти рахунок. Форвард Бенфіки Роман Яремчук головою замкнув пас Караваєва – 0:2. Браво Україно!

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Гол Яремчука

"Тартанова армія" не мала наміру здаватися в полон українцям. Шотландці перехопили ініціативу та стали частіше загрожувати воротам Бущана. Останні півгодини пройшли під диктовку господарів поля.

На 79-й хвилині підопічні Стіва Кларка досягли свого. Каллум Макгрегор скористався своїм шансом на всі сто, відправивши м'яч у сітку воріт Бущана – 1:2.

Буквально за кілька хвилин Довбик міг закривати матч, але вийшовши на побачення з Гордоном, забарився і змарнував момент.

Останні хвилини матчу додали сивини українським уболівальникам. Поставив крапку в матчі все той же Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером!

Шотландія – Україна – 1:3

Голи: Макгрегор (79) – Ярмоленко (33), Яремчук (49), Довбик (90+5)

Після перемоги над шотландцями команда Петракова зіграє фінальний матч із Уельсом за вихід на ЧС-2022. Цей матч відбудеться 5 червня.