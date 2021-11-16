Збірна Сербії перевела преміальні за вихід на чемпіонат світу до фонду допомоги хворим дітям

Футболісти збірної Сербії вирішили зробити добровільну пожертву до фонду допомоги хворим дітям після перемоги над Португалією (2:1) у заключному матчі відбору на ЧС-2022

Переможний гол Мітровича / Фото: UEFA.com

Гравці вирішили перевести один мільйон євро на благодійність, який пообіцяв виплатити президент Сербії Олександр Вучич.

Як повідомляє В92, кошти оперативно були спрямовані на рахунок Федерації футболу, після чого було прийнято рішення перерахувати їх у фонд допомоги хворим дітям.

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Напередодні Португалія поступилася Сербії на своєму полі у відбірному матчі ЧС-2022 з рахунком 1:2. Переможний гол на 90-й хвилині зустрічі забив Александар Мітрович, який вийшов на заміну.

За підсумками групового етапу кваліфікації Сербія посіла у групі перше місце та здобула путівку на ЧС, португальці стали другим і зіграють у стикових матчах.

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Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.