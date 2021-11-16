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Сборная Сербии перевела премиальные за выход на чемпионат мира в фонд помощи больным детям

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
16 ноября, 11:50
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Футболисты сборной Сербии решили сделать добровольное пожертвование в фонд помощи больным детям после победы над Португалией (2:1) в заключительном матче отбора на ЧМ-2022
Победный гол Митровича
Победный гол Митровича / Фото: UEFA.com

Игроки приняли решение перевести один миллион евро на благотворительность, который пообещал им выплатить президент Сербии Александр Вучич.

Как сообщает В92, средства оперативно были направлены на счет Федерации футбола, после чего и было принято решение перечислить их в фонд помощи больным детям.

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Накануне Португалия уступила Сербии на своем поле в отборочном матче ЧМ-2022 со счетом 1:2. Победный гол на 90-й минуте встречи забил вышедший на замену Александар Митрович.

По итогам группового этапа квалификации Сербия заняла в группе первое место и получила путевку на ЧМ, португальцы стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.

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Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.

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