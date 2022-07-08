Найкрутіший клуб Польщі покликав українку презентувати нову форму (фото)

Українська студентка Марина Герасименко презентувала новий комплект форми варшавської Легії наступного сезону. Раніше польські фани повісили Путіна.
"Чесно кажучи, мій знайомий з університету працює в клубі. Коли вони шукали модель для зйомки, то він порекомендував мене. Скинув організатору мій Instagram, і зі мною зв'язалися. Чи знали вони, що я – українка? Це одразу по прізвищу зрозуміло", – сказала Марина у коментарі Спорт24.
Ось кілька фото з Instagram Марини:
Легія – найтитулованіший польський клуб. Команда ставала 15 разів чемпіоном країни та виграла 19 Кубків Польщі.
Минулого сезону Легія завершила чемпіонат на 10-му місці. За команду виступає український півзахисник Ігор Харатін.
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