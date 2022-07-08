Самый крутой клуб Польши позвал украинку презентовать новую форму (фото)

15-кратный чемпион варшавская Легия показала комплект формы в которой клуб будет играть в следующем сезоне, моделью выбрали украинку Марину Герасименко

Марину выбрали, посмотрев ее профиль в Instagram / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская студентка Марина Герасименко представила новый комплект формы варшавской Легии на следующий сезон. Ранее польские фаны повесили Путина.

"Честно говоря, мой знакомый из университета работает в клубе. Когда они искали модель для съемки, то он порекомендовал меня. Скинул организатору мой Instagram, и со мной связались. Знали ли они, что я – украинка? Это сразу по фамилии понятно", – сказала Марина в комментарии Спорт24.

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Вот несколько фото из Instagram Марины:

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Легия – самый титулованный польский клуб. Команда становилась 15 раз чемпионом страны и выиграла 19 Кубков Польши.

В прошлом сезоне Легия завершила чемпионат на 10-м месте. За команду выступает украинский полузащитник Игорь Харатин.

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