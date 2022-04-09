У Польщі "повісили" Путіна: неймовірний перформанс від братів-сусідів (фото)

Вболівальники Легії та Леха передали полум'яне привітання московському диктатору, вивівши банер з президентом РФ з петлею на шиї

Володимира Путіна ненавидять і у Польщі за розв'язану війну проти України

У Познані відбувся центральний поєдинок 26-го туру чемпіонату Польщі. У принциповому протистоянні зійшлися місцевий Лех та варшавська Легія.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1, обидва м'ячі були забиті у першому таймі. Проте основна увага була прикута до вболівальників.

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Серед матчу на трибунах фанати вивісили величезний банер із зображенням президента РФ Володимира Путіна. На ньому "російський фюрер" зображений у червоній футболці, із заплющеними очима та петлею на шиї.

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Це вже не перший випадок, коли польські фанати підтримали Україну у війні з агресором. Раніше на матчі збірної Польщі уболівальники виконали новий хіт "Ruska kurwa".

Зазначимо, що нічия допомогла Леху вийти на перше місце у турнірній таблиці. За команду з Познані грає футболіст Динамо Томаш Кендзьора, який пішов на батьківщину в оренду

За Легію ж зіграли Беньямін Вербіч (також в оренді) та колишній гравець киян Ігор Харатін. До речі, наприкінці зустрічі український хавбек примудрився заробити вилучення.