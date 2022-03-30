Ruska Kurwa. Поляки вигадали новий хіт про окупантів

Синьо-жовта капітанська пов'язка Роберта Левандовського допомогла збірній Польщі здобути путівку на чемпіонат світу до Катару.
Польські вболівальники на трибунах також продемонстрували підтримку українському народові, який бореться проти російських загарбників.
Фанати передали привіт окупантам, запально співаючи разом новий хіт із простими словами: Ruska kurwa! Ole! Ole! Ole!
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Ruska kurwa #POLSWE pic.twitter.com/jMbAFsUCv4- (@OldTrafford1964) March 29, 2022
Нагадаємо, що на всіх матчах збірної України починаючи з 2014 року звучить безсмертний хіт харківських уболівальників: "Путін х**ло".
Тепер пісенний арсенал футбольних фанатів поповниться новою піснею, зрозумілою без перекладу.