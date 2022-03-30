Ruska kurwa. Поляки придумали новый хит об оккупантах

Сине-желтая капитанская повязка Роберта Левандовски помогла сборной Польши завоевать путевку на чемпионат мира в Катар.
Польские болельщики на трибунах также продемонстрировали поддержку украинскому народу, который сражается против российских захватчиков.
Фанаты передали привет оккупантам, зажигательно спев хором новый хит с простыми словами: Ruska kurwa! Ole! Ole! Ole!
Далее по теме
Ruska kurwa #POLSWEpic.twitter.com/jMbAFsUCv4— (@OldTrafford1964) March 29, 2022
Напомним, что на всех матчах сборной Украины начиная с 2014 года звучит бессмертный хит харьковских болельщиков: "Путин х**ло".
Теперь песенный арсенал футбольных фанатов пополнится новой песней, понятной без перевода.