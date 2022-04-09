В Польше "повесили" Путина: невероятный перформанс от братьев-соседей (фото)

Болельщики Легии и Леха передали пламенный привет московскому диктатору, вывесив баннер с президентом РФ с петлей на шее

Владимира Путина ненавидят и в Польше за развязанную войну против Украины

В Познани состоялся центральный поединок 26 тура чемпионата Польши. В принципиальном противостоянии сошлись местный Лех и варшавская Легия.

Встреча завершилась со счетом 1:1, оба мяча были забиты в первом тайме. Однако основное внимание было приковано к болельщикам.

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Посреди матча на трибунах фанаты вывесили огромный баннер с изображением президента РФ Владимира Путина. На нем "российский фюрер" изображен в красной футболке, с закрытыми глазами и петлей на шее.

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Это уже не первый случай, когда польские фанаты поддержали Украину в войне с агрессором. Ранее на матче сборной Польши болельщики исполнили новый хит "Ruska kurwa".

Отметим, что ничья помогла Леху выйти на первое место в турнирной таблице. За команду из Познани играет футболист Динамо Томаш Кендзера, ушедший на родину в аренду.

За Легию же сыграли Беньямин Вербич (также в аренде) и бывший игрок киевлян Игорь Харатин. К слову, в конце встречи украинский хавбек умудрился заработать удаление.