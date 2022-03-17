Еще один лидер Динамо перебрался в Польшу

Вслед за Беньямином Вербичем в чемпионат Польши перебрался правый защитник киевлян Томаш Кендзера.

27-летний футболист воспользовался разрешением ФИФА сменить клуб в связи с агрессией рашистских захватчиков. Польский футболист будет выступать за "Лех" на правах аренды до окончания сезона.

"Мне здесь очень комфортно. Я имел удовольствие играть за "Лех", я помню, что здесь было раньше. Кто-то остался здесь, может быть, не в самой команде, а в руководстве или среди других клубных работников.

Команда изменилась, но качество действительно высокое, и все делается для достижения целей, которые были поставлены перед сезоном. Почти две недели я тренируюсь с командой, физически и морально готов сыграть в ближайшую субботу", – сказал Кендзера клубному сайту.