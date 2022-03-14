Он улетел, но обещал вернуться. Легионер Динамо перебрался в Польшу на время войны

Беньямин Вербич нашел себе новый клуб на время длительной паузы в УПЛ. Словенский вингер уехал в столицу соседнего государства

Вербич уехал в Польшу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Футбол в Украине поставлен на паузу из-за вторжения России. УПЛ приостановлена на неопределенный срок, а матч сборной против Шотландии смещен с марта на июнь.

Тем временем, множество украинских и иностранных игроков остались без работы в это время. Впрочем, легионеры подыскивают себе варианты для временного выступления.

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Так, успешно пристроился вингер Динамо Беньямин Вербич. Официальный сайт киевлян сообщает, что словенец подписал временный контракт с польской Легией.

Переход состоялся без каких-либо финансовых транзакций. Согласно недавнему решению ФИФА, все контракты легионеров в УПЛ приостановлены до июня 2022 года.

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Таким образом, иностранные игроки и тренеры могут на остаток сезона беспрепятственно найти себе новый клуб. Динамо сообщает, что с 1 июля контракт Вербича будет возобновлен и он вернется в Киев.

Напомним, что Беньямин выступает за "бело-синих" с 2018 года. В этом сезоне вингер провел 13 матчей, отметившись тремя голами и двумя ассистами.