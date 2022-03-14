Он улетел, но обещал вернуться. Легионер Динамо перебрался в Польшу на время войны

Футбол в Украине поставлен на паузу из-за вторжения России. УПЛ приостановлена на неопределенный срок, а матч сборной против Шотландии смещен с марта на июнь.
Тем временем, множество украинских и иностранных игроков остались без работы в это время. Впрочем, легионеры подыскивают себе варианты для временного выступления.
Читайте также: У вратаря Десны в Киеве родилась дочь
Далее по теме
Так, успешно пристроился вингер Динамо Беньямин Вербич. Официальный сайт киевлян сообщает, что словенец подписал временный контракт с польской Легией.
Переход состоялся без каких-либо финансовых транзакций. Согласно недавнему решению ФИФА, все контракты легионеров в УПЛ приостановлены до июня 2022 года.
Таким образом, иностранные игроки и тренеры могут на остаток сезона беспрепятственно найти себе новый клуб. Динамо сообщает, что с 1 июля контракт Вербича будет возобновлен и он вернется в Киев.
Напомним, что Беньямин выступает за "бело-синих" с 2018 года. В этом сезоне вингер провел 13 матчей, отметившись тремя голами и двумя ассистами.
Читайте также:
- Звезда Динамо включился в борьбу с российским агрессором
- Девушка звезды Динамо разделась до неприличия (фото)
- Девушка из Playboy показала дом, в котором живет с игроком Динамо
- Украинка из Playboy подарила легионеру Динамо сына
- Куда только смотрит Вербич! Девушка динамовца выложила эротическое фото в Instagram