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Найдорожчий футболіст світу вимагає збільшити йому зарплату

9 березня, 10:03

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе хоче отримувати 35 мільйонів євро в рік

Молодий нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе зажадав у клубу підвищення зарплати. Французький гранд Не проти підписати з 22-річним французом новий контракт, але хлопець хоче значно збільшити свої доходи. Мбаппе трубует від парижан зарплату в 35 мільйонів євро в рік – як у його одноклубника Неймара.

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Про це сьогодні пише авторитетне іспанське видання AS.

Раніше Мбаппе пригрозив убити захисника "Барселони".

Нинішній контракт Киліана діє з липня 2018 року до кінця червня 2022. По ньому він отримує "всього" близько 18 мільйонів євро в рік. Сайт Transfermarkt вважає форварда найдорожчим футболістом сучасності, оцінюючи його в 180 "лимонів", тоді як Неймара – в 128.

Неймар и Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos
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Неймар и Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos

Хоча саме за бразильця "ПСЖ" виклав "Барселоні" найбільшу суму в історії – 222 мільйони. Зараз власники клубу не хочуть йти на поводу Мбаппе. Сторони провели вже кілька зустрічей, але поки що не прийшли до спільного знаменника.

Якщо Кіліан не зменшить свої апетити, парижани розглянуть варіанти з його продажем. Тим більше, від "Реала", "Барси" або "Ліверпуля" можна отримати досить солідні відступні. Цікаво, що днями фанати "Ліверпуля" почали збирати гроші на покупку француза.

Читайте також: Мбаппе в матчі з "Барселоною" відзначився неймовірним досягненням і став першим після Шеви. Дивіться, як Кіліан зробив хе-трик в поєдинку Ліги чемпіонів у Барселоні:

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зарплати футбол вимоги ПСЖ Неймар Кіліан Мбаппе
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