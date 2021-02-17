Отакої! Мбаппе пригрозив убити захисника "Барселони"

Форвард "ПСЖ", який став "могильником" каталонців на полі "Камп Ноу", пообіцяв вуличну розправу Хорді Альбі

Під час першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Парі Сен-Жермен" 1:4 спалахнув конфлікт між нападником парижан Киліаном Мбаппе, який забив три м'ячі у ворота каталонців, і захисником господарів Хорді Альбою.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, у першому таймі поєдинку на "Камп Ноу" захисник "Барселони" Сержиньо Дест підійшов до Мбаппе, щоб вибачитися за дії в одному з епізодів. Француз іспанською відповів йому: "Не чіпай мене".

У їхню розмову втрутився Альба, який звернувся до Мбаппе: "Будь розумніший. Він же попросив у тебе вибачення".

Форвард "ПСЖ" розлютився і, підвищивши тон, пригрозив Альбі: "На вулиці я тебе вб'ю".

Мбаппе і Альба / Фото: Reuters

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Зазначимо, що це вже не перший скандал, що спалахнув у ході розгрому "Барселони" парижанами. Раніше ми писали про сварку зірок каталонського клубу – на емоціях Піке крикнув Грізманну, що той дратує свою матір.

Матч-відповідь "ПСЖ" – "Барселона" відбудеться 10 березня в Парижі.

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