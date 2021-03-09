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Самый дорогой футболист мира потребовал увеличить ему зарплату

9 марта, 10:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе хочет получать 35 миллионов евро в год

Молодой нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе потребовал у клуба повышение зарплаты. Французский гранд не против подписать с 22-летним французом новый контракт, но парень хочет значительно увеличить свои доходы. Мбаппе трубует от парижан зарплату в 35 миллионов евро в год – как у его одноклубника Неймара.

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Об этом сегодня пишет авторитетное испанское издание AS.

Ранее Мбаппе пригрозил убить защитника "Барселоны".

Нынешний контракт Килиана действует с июля 2018 года до конца июня 2022-го. По нему он получает "всего" около 18 миллионов евро в год. Сайт Transfermarkt считает форварда самым дорогим футболистом современности, оценивая его в 180 "лимонов", тогда как Неймара – в 128.

Неймар и Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos
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Неймар и Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos

Хотя именно за бразильца "ПСЖ" выложил "Барселоне" наибольшую сумму в истории – 222 миллиона. Сейчас собственники клуба не хотят идти на поводу Мбаппе. Стороны провели уже несколько встреч, но пока что не пришли к общему знаменателю.

Если Килиан не умерит свои аппетиты, парижане рассмотрят варианты с его продажей. Тем более, от "Реала", "Барсы" или "Ливерпуля" можно получить довольно солидные отступные. Интересно, что на днях фанаты "Ливерпуля" начали собирать деньги на покупку француза.

Читайте также:Мбаппе в матче с "Барселоной" отметился невероятным достижением и стал первым после Шевы.

Смотрите, как Килиан сделал хе-трик в матче Лиги чемпионов с "Барселоной":

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты футбол требования ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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