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Ничего себе! Мбаппе пригрозил убить защитника "Барселоны"

17 февраля, 18:04

Олег Люлька Олег Люлька

Форвард "ПСЖ", ставший "могильщиком" каталонцев на поле "Камп Ноу", пообещал уличную расправу Хорди Альбе

Во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен" 1:4 вспыхнул конфликт между нападающим парижан Килианом Мбаппе, забившим три мяча в ворота каталонцев, и защитником хозяев Хорди Альбой.

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Как сообщает Mundo Deportivo, в первом тайме поединка на "Камп Ноу" защитник "Барселоны" Сержиньо Дест подошел к Мбаппе, чтобы извиниться за действия в одном из эпизодов. Француз на испанском ответил ему: "Не трогай меня".

В их разговор вмешался Альба, который обратился к Мбаппе: "Будь умнее. Он же попросил у тебя прощения".

Форвард "ПСЖ" вспылил и, повысив тон, пригрозил Альбе: "На улице я тебя убью"

Мбаппе и Альба

Мбаппе и Альба / Фото: Reuters

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Читайте также: Хабиб забрал футболку Мбаппе после матча "Барселона" – "ПСЖ" и потроллил Пике

Отметим, что это уже не первый скандал, вспыхнувший по ходу разгрома "Барселоны" парижанами. Ранее мы писали о ссоре звезд каталонского клуба – на эмоциях Пике крикнул Гризманну, что тот бесит свою мать.

Ответный матч "ПСЖ" – "Барселона" состоится 10 марта в Париже.

Смотрите, как "ПСЖ" разбил "Барсу" на "Камп Ноу"

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Лига чемпионов Барселона ПСЖ Хорди Альба Килиан Мбаппе
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