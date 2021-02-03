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Літак із зіркою "Наполі" зробив невдалу посадку в Антверпені

3 лютого, 20:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Через сильну зливу пілоти не втримали судно в межах злітно-посадкової смуги

Ох і в халепу потрапив форвард "Наполі" Дріс Мертенс. Приватний літак з футболістом здійснив невдалу посадку в Антверпені.

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Мертенс прилетів до Бельгії на обстеження в зв'язку з вивихом щиколотки. Через сильну зливу пілоти не втримали літак в межах злітно-посадкової смуги. Повітряне судно викотилося на траву, де і зупинилося. Футболіст відбувся легким переляком. На борту також була присутня його собака, повідомляє Het Nieuwsblad .

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Дріс виступає за "Наполі" з 2013 року. У поточному сезоні Мертенс провів 21 матч у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, що в кінці січня четверо футболістів і президент бразильського клубу "Пальмас" загинули в авіакатастрофі .

Раніше ми писали, що "Ювентус" завоював Суперкубок Італії. У поєдинку за трофей підопічні Андреа Пірло обіграли "Наполі" з рахунком – 2:0.

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літак Наполі Дріс Мертенс

Джерело: sport24.ru

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