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Самолет со звездой "Наполи" совершил неудачную посадку в Антверпене

3 февраля, 20:22

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Из-за сильного ливня пилоты не удержали судно в пределах взлетно-посадочной полосы

Ох и в передрягу попал форвард "Наполи" Дрис Мертенс. Частный самолет с футболистом совершил неудачную посадку в Антверпене.

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Мертенс прилетел в Бельгию на обследование в связи с вывихом лодыжки. Из-за сильного ливня пилоты не удержали самолет в пределах взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно выкатилось на траву, где и остановилось. Футболист отделался легким испугом. На борту также присутствовала его собака, сообщает Het Nieuwsblad.

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Дрис выступает за "Наполи" с 2013 года. В текущем сезоне Мертенс провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, что в конце января четверо футболистов и президент бразильского клуба "Пальмас" погибли в авиакатастрофе.

Ранее мы писали, что "Ювентус" завоевал Суперкубок Италии. В поединке за трофей подопечные Андреа Пирло обыграли "Наполи" со счетом – 2:0.

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самолет Наполи Дрис Мертенс

Источник: sport24.ru

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