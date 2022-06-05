Російські хакери атакували сервіс OLL.TV під час матчу Вельс-Україна

Трансляцію матчу продовжували в ефірному мовленні на телеканалі Індіго, а також на Youtube-каналі

Російські хакери атакували сервіс OLL.TV під час трансляції футбольного матчу Вельс-Україна, повідомив коментатор Віктор Вацко

Трансляція матчу продовжувалася в ефірному мовленні на телеканалі Індіго, а також на Youtube-каналі.

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Сервіс OLL.TV було тимчасово вимкнено, фахівці усувають наслідки атаки.

Зазначається, що це одна з найпотужніших атак хакерів на українські сервіси з початку війни Росії проти України.

"Бажаю вам залишитися без футболу назавжди, до кінця ваших днів! Виродки!" - заявив коментатор матчу Віктор Вацко.

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Подробиці

Хакерська атака відбулася під час другого тайму матчу. У частини абонентів сервісу хакери підмінили сигнал новинами з російського каналу, з чого можна зробити висновки про джерела атаки.

Команда доклала максимальних зусиль для якнайшвидшої нейтралізації – попри те, що атака торкнулась лише частини абонентів, увесь сервіс був оперативно відключений, щоб не транслювати новини російської пропаганди. Також було оперативно відкрито трансляцію на ютюбі – про ці заходи терміново повідомили всіх підписників OLL.TV.

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"Попри чудову гру, яку продемонструвала сьогодні наша збірна, нас засмутили не лише результати матчу, а й підла хакерська атака ворога", – сказала після матчу директор OLL.TV Юлія Трибушна.

Зараз OLL.TV відновлює роботу сервісу.