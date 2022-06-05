Российские хакеры атаковали сервис OLL.TV во время матча Уэльс-Украина

Трансляцию матча продолжали в эфире на телеканале Индиго, а также на Youtube-канале

Российские хакеры атаковали сервис OLL.TV во время трансляции футбольного матча Уэльс-Украина, сообщил комментатор Виктор Вацко.

Трансляция матча продолжилась в эфирном вещании на телеканале Индиго, а также на YouTube-канале.

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Сервис OLL.TV был временно отключен, специалисты устраняют последствия атаки.

Отмечается, что это одна из самых мощных хакерских атак на украинские сервисы с начала войны России против Украины.

"Желаю вам остаться без футбола навсегда, до конца ваших дней! Ублюдки!" - заявил комментатор матча Виктор Вацко.

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Подробности

Хакерская атака произошла во время второго тайма матча. У части абонентов сервиса хакеры подменили сигнал новостями с российского канала, из чего можно сделать выводы об источниках атаки.

Команда приложила максимальные усилия для скорейшей нейтрализации – несмотря на то, что атака коснулась лишь части абонентов, весь сервис был оперативно отключен, чтобы не транслировать новости российской пропаганды. Также была оперативно открыта трансляция на ютюбе – об этих мероприятиях срочно сообщили всем подписчикам OLL.TV.

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"Несмотря на замечательную игру, которую продемонстрировала сегодня наша сборная, нас огорчили не только результаты матча, но и подлая хакерская атака врага", – сказала после матча директор OLL.TV Юлия Трибушная.

Сейчас OLL.TV возобновляет работу сервиса.