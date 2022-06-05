Уельс проти України: коли і де дивитись матч відбору на ЧС-2022

Підопічні Олександра Петракова намагатимуться подолати останній бар'єр на шляху до Катару-2022, для цього потрібно обіграти валлійську команду

Підтримка збірної України у Кардіффі буде божевільною

Сьогодні у Кардіффі буде зіграно вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Збірна Уельсу приймає Україну.

О котрій початок? Гра на арені "Кардіфф Сіті Стедіум" розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Де дивитись? Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Уельс – Україна.

Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.

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Лідера протистояння букмекери не змогли визначити. Коефіцієнт на прохід на ЧС як Уельсу, так і України дорівнює 1.90. Тобто шанси поїхати на мундіаль 50% на 50%.

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Напередодні матчу головний тренер збірної України Олександр Петраков зазначив:

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"Ми думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників, наші збройні сили".

На попередньому матчі із Шотландією підтримка нашої команди у Глазго була божевільною. І фанати також підтримували наших воїнів, скандуючи: "ЗСУ! ЗСУ!". Сьогодні в Кардіффі атмосфера буде ще крутіша.