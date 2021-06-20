Російські чиновники не пускали колишнього тренера українського клубу на заробітки і хотіли хабар

Колишній півзахисник Манчестер Сіті, Барселони і донецького Металурга Яя Туре з працею отримав візу, щоб працювати в чеченському Ахмат

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

38-річний знаменитий івуарієць Яя Туре увійшов до тренерського штабу російського Ахмата. Екс-футболіст декількох добре відомих команд буде працювати в Грозному сезон 2021/2022. Днями ми писали, що Яя Туре з української команди перебрався в російський клуб. При цьому у фахівця, який узимку починав кар'єру тренера в донецькому Олімпіку, виникли серйозні проблеми з отриманням російської візи.

Про складнощів сайту "РБ спорт" розповів футбольний агент Дмитро Селюк.

"Ахмат" зробив Туре робочу візу. Треба було отримати її в Кот-д'Івуарі, заплатити гроші російському посольству і прилетіти до Росії. Але працівники посольства кажуть найвідомішому футболісту Африки: "Якщо у вас є англійське громадянство, то ви не можете отримати візу. Потрібно летіти в Лондон". Але у нього подвійне громадянство. Він і громадянин Кот-д'Івуару! Яя пред'явив свій івуарійський паспорт, а йому сказали йти гуляти. Мабуть, є категорія людей, яка, напевно, вимагає хабар?"

За словами Селюка, для Яя довелося робити російську робочу візу на британський паспорт.

Раніше зірка Барселони і МанСіті отримав роботу в Україні.

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