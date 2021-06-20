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Швейцарія --
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Італія --
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Австрія --
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Північна Македонія --
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Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Російські чиновники не пускали колишнього тренера українського клубу на заробітки і хотіли хабар

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
20 червня, 15:30
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Колишній півзахисник Манчестер Сіті, Барселони і донецького Металурга Яя Туре з працею отримав візу, щоб працювати в чеченському Ахмат
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

38-річний знаменитий івуарієць Яя Туре увійшов до тренерського штабу російського Ахмата. Екс-футболіст декількох добре відомих команд буде працювати в Грозному сезон 2021/2022. Днями ми писали, що Яя Туре з української команди перебрався в російський клуб. При цьому у фахівця, який узимку починав кар'єру тренера в донецькому Олімпіку, виникли серйозні проблеми з отриманням російської візи.

Про складнощів сайту "РБ спорт" розповів футбольний агент Дмитро Селюк.

"Ахмат" зробив Туре робочу візу. Треба було отримати її в Кот-д'Івуарі, заплатити гроші російському посольству і прилетіти до Росії. Але працівники посольства кажуть найвідомішому футболісту Африки: "Якщо у вас є англійське громадянство, то ви не можете отримати візу. Потрібно летіти в Лондон".

Але у нього подвійне громадянство. Він і громадянин Кот-д'Івуару! Яя пред'явив свій івуарійський паспорт, а йому сказали йти гуляти. Мабуть, є категорія людей, яка, напевно, вимагає хабар?"

За словами Селюка, для Яя довелося робити російську робочу візу на британський паспорт.

Раніше зірка Барселони і МанСіті отримав роботу в Україні.

Дивіться, як росіяни були розбиті бельгійцями на старті Євро-2020:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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