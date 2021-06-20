Российские чиновники не пускали бывшего тренера украинского клуба на заработки и хотели взятку

Бывший полузащитник Манчестер Сити, Барселоны и донецкого Металлурга Яя Туре с трудом получил визу, чтобы работать в чеченском Ахмате

/ Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

38-летний знаменитый ивуариец Яя Туре вошел в тренерский штаб российского Ахмата. Экс-футболист нескольких хорошо известных команд будет работать в Грозном сезон 2021/2022. На днях мы писали, что Яя Туре из украинской команды перебрался в российский клуб. При этом у специалиста, который зимой начинал карьеру тренера в донецком Олимпике, возникли серьезные проблемы с получением российской визы.

О сложностям сайту "РБ спорт" рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

"Ахмат" сделал Туре рабочую визу. Надо было получить ее в Кот-д’Ивуаре, заплатить деньги российскому посольству и прилететь в Россию. Но работники посольства говорят самому известному футболисту Африки: "Если у вас есть английское гражданство, то вы не можете получить визу. Нужно лететь в Лондон". Но у него двойное гражданство. Он и гражданин Кот-д’Ивуара! Яя предъявил свой ивуарийский паспорт, а ему сказали идти гулять. Видимо, есть категория людей, которая, наверное, выцыганивает взятку?"

По словам Селюка, для Яя пришлось делать российскую рабочую визу на британский паспорт.

Ранее звезда Барселоны и МанСити получил работу в Украине.

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