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Звезда украинской команды перебрался в российский клуб

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
14 июня, 16:38
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Бывший одноклубник Александра Зинченко по Манчестер Сити, ивуариец Яя Туре, после работы в донецком Олимпике поехал тренировать грозненский Ахмат
Яя Туре
Яя Туре / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня экс-полузащитник Манчестер Сити, Барселоны и донецкого Металлурга Яя Туре нашел новое место работы. 38-летний представитель Кот-д'Ивуара вошел в тренерский штаб российской команды Ахмат из Грозного. В этом году он начала деятельность тренера в донецком Олимпике, а во второй половине мая победитель Лиги чемпионов покинул УПЛ.

О договоренности с Туре сообщил официальный сайт чеченского клуба.

Контракт с бывшей звездой европейских грандов подписан сроком на один сезон. Пока что точно не оговаривается, чем именно будет заниматься Яя. Его обязанности определит главный тренер команды Андрей Талалаев. В прошлом сезоне Ахмат занял 11-е место в чемпионате России.

В Украине ивуариец выступал в 2003-2005 годах, после чего через Монако и греческий Олимпиакос попал в Барселону. В первом полугодии 2021-го он работал помощником по очереди трех наставников Олимпика: Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.

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Напомним,президента Олимпика изгнали из футбола на пять лет.

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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
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1
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2
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3
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0
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1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
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