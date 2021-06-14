14 червня 16:00 Відео
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Португалія --
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Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
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Італія --
Швейцарія --
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Північна Македонія --
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Бельгія --
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Австрія --
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Швеція --
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Хорватія --
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Англія --
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Угорщина --
Франція --
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Португалія --
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Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
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Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
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23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
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Франція --
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Зірка української команди перебрався в російський клуб

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
14 червня, 16:38
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Колишній одноклубник Олександра Зінченка з Манчестер Сіті, івуарієць Яя Туре, після роботи в донецькому Олімпіку поїхав тренувати грозненський Ахмат
Яя Туре
Яя Туре / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні екс-півзахисник Манчестер Сіті, Барселони і донецького Металурга Яя Туре знайшов нове місце роботи. 38-річний представник Кот-д'Івуара увійшов до тренерського штабу російської команди Ахмат з Грозного. У цьому році він розпочала діяльність тренера в донецькому Олімпіку, а в другій половині травня переможець Ліги чемпіонів покинув УПЛ.

Про домовленості з Туре повідомив офіційний сайт чеченського клубу.

Контракт з колишньою зіркою європейських грандів підписаний строком на один сезон. Поки що точно не обмовляється, чим саме займатиметься Яя. Його обов'язки визначить головний тренер команди Андрій Талалаєв. У минулому сезоні Ахмат зайняв 11-е місце в чемпіонаті Росії.

В Україні івуарієць виступав в 2003-2005 роках, після чого через Монако і грецький Олімпіакос потрапив до Барселони. У першому півріччі 2021-го він працював помічником по черзі трьох наставників Олімпіка: Ігоря Климовського, Юрія Калитвинцева і Романа Санжара.

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Нагадаємо, президента Олімпіка вигнали з футболу на п'ять років.

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E
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#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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