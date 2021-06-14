Зірка української команди перебрався в російський клуб

Колишній одноклубник Олександра Зінченка з Манчестер Сіті, івуарієць Яя Туре, після роботи в донецькому Олімпіку поїхав тренувати грозненський Ахмат

Яя Туре / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні екс-півзахисник Манчестер Сіті, Барселони і донецького Металурга Яя Туре знайшов нове місце роботи. 38-річний представник Кот-д'Івуара увійшов до тренерського штабу російської команди Ахмат з Грозного. У цьому році він розпочала діяльність тренера в донецькому Олімпіку, а в другій половині травня переможець Ліги чемпіонів покинув УПЛ.

Про домовленості з Туре повідомив офіційний сайт чеченського клубу.

Контракт з колишньою зіркою європейських грандів підписаний строком на один сезон. Поки що точно не обмовляється, чим саме займатиметься Яя. Його обов'язки визначить головний тренер команди Андрій Талалаєв. У минулому сезоні Ахмат зайняв 11-е місце в чемпіонаті Росії.

В Україні івуарієць виступав в 2003-2005 роках, після чого через Монако і грецький Олімпіакос потрапив до Барселони. У першому півріччі 2021-го він працював помічником по черзі трьох наставників Олімпіка: Ігоря Климовського, Юрія Калитвинцева і Романа Санжара.

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