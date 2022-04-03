Росіян для мене не існує. Михайличенко проїхався по "друзях" з РФ

Перший віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко під час своєї футбольної кар'єри виступав за національну та олімпійську збірні СРСР, де з ним грали багато футболістів з російських команд. Але з великої кількості партнерів по збірній тільки один зателефонував йому після нападу РФ на територію України.
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"Я багато спілкувався з багатьма гравцями, які грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний із росіян, хто мені зателефонував – це Ігор Скляров, що нині живе в Америці, Чикаго.
Його дружина – відома гімнастка і вони працюють там давно, він у великому шоці. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з Росії він згодом казав, що це більше Північна Корея, ніж Росія.
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Для нього це дуже боляче. Вони, мабуть, розуміють, що зі мною спілкуватися не бажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, бо вони вже не мають їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин – ні. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами", – сказав Михайличенко в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.
Зазначимо, що Олексій Михайличенко у складі олімпійської збірної СРСР вигравав золоті медалі Сеула-1988, а із національною командою СРСР срібні нагороди Євро-1988.
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