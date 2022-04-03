Росіян для мене не існує. Михайличенко проїхався по "друзях" з РФ

Переважна більшість росіян підтримує агресію своєї держави проти України або відмовчується. У чому зміг переконатись легендарний футболіст Олексій Михайличенко

З усіх партнерів зі збірної СРСР Михайличенку зателефонував лише один / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко під час своєї футбольної кар'єри виступав за національну та олімпійську збірні СРСР, де з ним грали багато футболістів з російських команд. Але з великої кількості партнерів по збірній тільки один зателефонував йому після нападу РФ на територію України.

Читайте також: Ідіть слідом за кораблем. Легендарний тренер відшив путінських пропагандистів

Реклама

"Я багато спілкувався з багатьма гравцями, які грали в олімпійській, національній збірній, і в принципі дуже добре з ними спілкувалися. Але єдиний із росіян, хто мені зателефонував – це Ігор Скляров, що нині живе в Америці, Чикаго. Його дружина – відома гімнастка і вони працюють там давно, він у великому шоці. Після спілкування зі своїми одноклубниками, друзями з Росії він згодом казав, що це більше Північна Корея, ніж Росія.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Для нього це дуже боляче. Вони, мабуть, розуміють, що зі мною спілкуватися не бажано. Не буду більше говорити ні імен, ні прізвищ, бо вони вже не мають їх. Прізвища та імена у людей, а у тварин – ні. Ой, тварини можуть образитися, що їх порівняли з росіянами", – сказав Михайличенко в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

Олексій Михайличенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Зазначимо, що Олексій Михайличенко у складі олімпійської збірної СРСР вигравав золоті медалі Сеула-1988, а із національною командою СРСР срібні нагороди Євро-1988.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко закликав світ зупинити Путіна та врятувати дітей.