Россиян для меня не существует. Михайличенко проехался по "друзьям" из РФ

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко во время своей футбольной карьеры выступал за национальную и олимпийскую сборные СССР, где с ним играли много футболистов из российских команд. Но из большого числа партнеров по сборной, только один позвонил ему после нападения РФ на территорию Украины.
Читайте также: Идите вслед за кораблем. Легендарный тренер отшил путинских пропагандистов
"Я много общался со многими игроками, игравшими в олимпийской, национальной сборной, и в принципе очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону – это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, Чикаго.
Его жена – известная гимнастка, и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия.
Далее по теме
Для него это очень больно. Они, вероятно, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных – нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами", – сказал Михайличенко в интервью каналу Футбол 1/2/3.
Отметим, что Алексей Михайличенко в составе олимпийской сборной СССР выигрывал золотые медали Сеула-1988, а с национальной командой СССР серебряные награды Евро-1988.
Ранее мы сообщали, что полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко призвал мир остановить Путина и спасти детей.