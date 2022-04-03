Россиян для меня не существует. Михайличенко проехался по "друзьям" из РФ

Подавляющее большинство россиян поддерживают агрессию своего государства против Украины или отмалчиваются. В чем смог убедится легендарный футболист Алексей Михайличенко

Из всех партнеров по сборной СССР Михайличенко позвонил только один / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко во время своей футбольной карьеры выступал за национальную и олимпийскую сборные СССР, где с ним играли много футболистов из российских команд. Но из большого числа партнеров по сборной, только один позвонил ему после нападения РФ на территорию Украины.

Читайте также: Идите вслед за кораблем. Легендарный тренер отшил путинских пропагандистов

Реклама

"Я много общался со многими игроками, игравшими в олимпийской, национальной сборной, и в принципе очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону – это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, Чикаго. Его жена – известная гимнастка, и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия.

В Генштабе рассказали о действиях оккупантов в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Для него это очень больно. Они, вероятно, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных – нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами", – сказал Михайличенко в интервью каналу Футбол 1/2/3.

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что Алексей Михайличенко в составе олимпийской сборной СССР выигрывал золотые медали Сеула-1988, а с национальной командой СССР серебряные награды Евро-1988.

Реклама

Ранее мы сообщали, что полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко призвал мир остановить Путина и спасти детей.