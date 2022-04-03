Зупиніть Путіна, врятуйте дітей! Зінченко закликав світ дати відсіч окупантам

Хавбек Манчестер Сіті та збірної України у шоці від звірств фашистської армії по відношенню до мирного населення України

Олександр Зінченко активно виступає проти війни Росії та України / Фото: Getty Images

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну триває вже понад місяць. Армія Путіна масово обстрілює наші міста та вбиває мирне населення, зокрема й дітей.

Світова спортивна спільнота об'єдналася довкола боротьби з окупантами, особливо це стосується українців. Сьогодні звернення до світу записав футболіст Ман Сіті Олександр Зінченко, який закликав зупинити Путіна та врятувати дітей.

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Олександр Зінченко мчить до свого чергового чемпіонства / Фото: Getty Images

"Я Олександр Зінченко, гравець Манчестер Сіті та збірної України. Я не просто граю за цю країну, я її громадянин. Зараз моя країна захищається від російської агресії. Тисячі людей помирають! Російські війська вже зруйнували кілька міст. Бомби та ракети падають і потрапляють до будинків мирних жителів. Я народився та виріс у Житомирській області. 8 березня російська авіація атакувала Малин, місто поряд з Житомиром. За підсумком одного з авіаударів убили сім'ю разом з маленькою дитиною.

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У мене також є маленька дочка. Моє серце розбивається при думці про те, як багато дітей її віку зараз помирають і скільки ще стануть жертвами цієї війни. Вже загинуло понад 140 дітей. Їхня кількість буде тільки зростати, якщо ніхто не зможе зупинити вторгнення. Я прошу вас, говоріть про це вголос! Не мовчіть, доки діти не перестануть гинути щодня. Будь ласка, допоможіть нам своїми голосами та підтримкою. Зупиніть Путіна! Врятуйте українських дітей!"

Зазначимо, що на початку війни Зінченко побажав Путіну смерті в Instagram. Щоправда, пізніше цей запис зник. Стверджують, що через можливий бан від соцмережі.