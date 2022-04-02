Йдіть слідом за кораблем. Легендарний тренер відшив путінських пропагандистів

Один із найуспішніших тренерів в історії світового футболу Фабіо Капелло не захотів спілкуватися з представниками преси країни-агресора

Фабіо Капелло / Фото: Getty Images

Кривава авантюра, яку розв'язав путінський режим, перетворила росіян на націю ізгоїв. Провідні компанії не бажають вести бізнес у Мордорі, спортсмени виступати з ними на одному майданчику, а експерти не хочуть розмовляти із представниками російських медіа.

Кореспондент каналу Матч ТВ хотів почути аналіз жеребкування групового етапу ЧС-2022 від італійського спеціаліста Фабіо Капелло. Але відповідь титулованого італійця була вкрай лаконічною:

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"Я не спілкуюсь із російськими журналістами", – сказав тренер журналісту Матч ТБ.

Зазначимо, що Фабіо Капелло очолював збірну Росії з 2012 до 2015, яка під його керівництвом вийшла на чемпіонат світу 2014 року.

Але військова агресія Росії проти України різко змінила думку італійця щодо країни-агресора.

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Нагадаємо, раніше пропагандист із Матч ТБ Антон Анісімов після виходу Польщі на чемпіонат світу назвав їх "мерзкими тварями". Журналісти з Мордора ніяк не можуть змириться з дискваліфікацією Росії через військове вторгнення в Україну.