"Росія – і мій ворог": сильна заява тренера Шахтаря

Італійський тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі в інтерв'ю програмі "Денисов Time" розповів, як сприймає під час війни себе, Росію та дії президента клубу Ріната Ахметова.
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Де Дзербі зазначив, що почувається українцем на цій війні. "Я бачу себе українцем. Усі у моєму штабі теж почуваються українцями. Нам теж дуже боляче через те, що відбувається. Можна сказати, що дивлюся на росіян, як на ворогів. Ворогів, які бажають забрати свободу України.
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Я працював в Україні, я жив в Україні, та через агресію Росії я був змушений покинути Україну. Тому це нормально, що вони є моїми ворогами", – сказав Де Дзербі.
Він також відзначив роль команди та президента клубу. "Що мені сподобалося в Рінаті Леонідовичу, так це те, що коли почалася війна, він одразу ж зайняв позицію. Зазвичай такі серйозні люди та бізнесмени не займають такої важливої позиції, а тут – навпаки. І я в ньому це ціную, він справжній чоловік", – резюмував Де Дзербі.
Як повідомлялося, Шахтар проводить благодійні ігри у Європі, всі кошти з яких перераховує захисникам України.
Донецький клуб на кожній товариській грі звертає увагу на геноцид, який влаштувала Росія в Україні.
Зокрема, у Греції на трибунах було виставлено 176 іграшок, які символізували вбитих на той момент Росією дітей в Україні.
У Польщі на поле вийшов і забив гол юний уболівальник Шахтаря Діма, якому вдалося вирватися із Маріуполя.
12- ""- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 14, 2022
"". #Shakhtar # #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Yr8S3euKIG
У Туреччині гірники вийшли на матч у футболках з портретом Аліси, 4-річної дівчинки, яка перебувала у бомбосховищі Маріуполя.