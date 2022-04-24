"Россия – и мой враг": мощное заявление тренера Шахтера

Роберто Де Дзерби рассказал, что чувствует себя украинцем на этой войне, и назвал Рината Ахметова настоящим мужчиной

Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Итальянский тренер Шахтера Роберто Де Дзерби в интервью программе "Денисов Time" рассказал, как воспринимает во время войны себя, Россию и действия президента клуба Рината Ахметова.

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Де Дзерби отметил, что чувствует себя украинцем на этой войне. "Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя украинцами. Нам тоже очень больно из-за того, что происходит. Можно сказать, что смотрю на россиян, как на врагов. Врагов, желающих забрать свободу Украины.

Я работал в Украине, я жил в Украине, и из-за агрессии России я был вынужден покинуть Украину. Поэтому это нормально, что они мои враги", – сказал Де Дзерби.

Он также отметил роль команды и президента клуба. "Что мне понравилось в Ринате Леонидовиче, так это то, что когда началась война, он сразу же занял позицию. Обычно такие серьезные люди и бизнесмены не занимают такую ​​важную позицию, а здесь – наоборот. И я в нем это ценю, он настоящий мужчина", – резюмировал Де Дзерби.

Как сообщалось, Шахтер проводит благотворительные игры в Европе, все средства из которых перечисляет защитникам Украины.

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Также донецкий клуб на каждой товарищеской игре обращает внимание на геноцид, который устроила Россия в Украине.

В частности, в Греции на трибунах было выставлено 176 игрушек, символизировавших убитых на тот момент Россией в Украине детей.

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В Польше на поле вышел и забил гол юный болельщик Шахтера Дима, которому удалось вырваться из Мариуполя.

В Турции горняки вышли на матч в футболках с портретом Алисы, 4-летней девочки, которая находилась в бомбоубежище Мариуполя.