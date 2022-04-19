Обошлись без Байрактара: Шахтер уступил туркам и трогательно поддержал Мариуполь (фото)

Донецкая команда провела третий матч благотворительного тура Shakhtar Global Tour For Peace, сыграв против Фенербахче в Стамбуле

Донецкий Шахтер поддержал 4-летнюю Алису из Мариуполя / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер продолжает серию благотворительных матчей по Европе. "Горняки" организовали встречи с европейскими клубами для того, чтобы собрать средства для помощи украинцам, которые пострадали от войны с Россией.

Ранее дончане уступили Олимпиакосу (0:1), после обыграли в результативном матче Лехию (3:2). Сегодня же подопечные Де Дзерби провели встречу против флагмана турецкого футбола – Фенербахче.

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Впервые во время тура Шахтер смог использовать легионеров. В стан команды прибыли Манор Соломон и Марлон, однако в основе появился лишь первый. Бразилец же появился на поле после перерыва.

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Также с первых минут вышел Ярослав Ракицкий. Были интересные игроки и со стороны турков, в составе стамбульцев появились именитые Эннер Валенсия, Луис Густаво, а также экс-игрок Металлиста Хосе Соса. Примечательно, что на замене просидел игру футболист с красивой фамилией – Эрен Байрактар.

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Поединок прошел в равной борьбе без излишней грубости. Исход матча решил точный удар Эннера Валенсии в контратаке. Бериша мастерски прокинул мяч мимо Бондаря, убежал в контратаку и отдал на свободного эквадорца, которому оставалось лишь направить мяч мимо Пятова.

Как обычно в таких матчах, результат отошел на второй план. Особенно трогательным был момент выхода команд на поле. Футболисты Шахтера одели футболки с изображением 4-летней Алисы, которая скрывается в бомбоубежище Мариуполя от российских атак.

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