Шахтер – Фенербахче: прямая видеотрансляция матча

Донецкий Шахтер сыграет свой третий поединок в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace. Соперник "горняков" – турецкий клуб Фенербахче

19 апреля Шахтер проведет благотворительный матч с Фенербахче / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Во вторник, 19 апреля, в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" состоится благотворительный матч между Шахтером и Фенербахче. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Это третья игра в благотворительном турне Shakhtar Global Tour for Peace.

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Прямая трансляция матча будет доступна на ТВ и в интернете, а также следить за поединком можно будет с помощью плеера ниже.

Где смотреть. Матч будет показан в прямой трансляции на канале Футбол 1.

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Соперник "горняков" – стамбульский Фенербахче, один из старейших и самых успешных клубов Турции. "Желтые канарейки" 19 раз становились чемпионами Турции и 6 раз становились обладателями Кубка этой страны.

В составе команды выступает хорошо известный украинским болельщикам бывший игрок Металлиста Хосе Соса.

В турнирной таблице турецкой Суперлиги Фенербахче занимает второе место, отставая от лидера Трабзонспора на 11 баллов.

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Накануне матча с Фенербахче в тренировочный лагерь Шахтера прибыл Манор Соломон, который поможет команде в матчах тура.

Напомним, в первом матче турне 9 апреля Шахтер уступил команде Олимпиакос из Греции (0:1).

Героем второго поединка против Лехии стал 12-летний мальчик из Харцизска Дмитрий Кеда, который принес победу горнякам 3:2.

Все средства от реализации билетов и рекламы на матчи Shakhtar Global Tour for Peace будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.