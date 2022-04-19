Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

Во вторник, 19 апреля, в чемпионате Англии будет сыгран матч, который при любых турнирных раскладах всегда вызывает повышенный интерес. Ливерпуль принимает Манчестер Юнайтед.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени и мы проведем прямую трансляцию со стадиона "Энфилд Роуд".
Турнирное положение
Ливерпуль борется за чемпионство с Манчестер Сити, которому уступает всего одно очко.
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Цель МЮ – пробиться в Лигу чемпионов. Команда занимает пятую позицию и конкуренция очень плотная.
Предыдущие матчи
В прошлом туре Ливерпуль встречался с прямым соперником за титул – Манчестер Сити. Ничья – 2:2.
А вот Манчестер Юнайтед обыграл Норвич – 3:2.
История противостояния
Свой первый матч в чемпионате Англии команды провели 11 октября 1895 года! Тогда Ливерпуль разгромил МЮ – 7:1.
С тех пор клубы встречались в английском первенстве 173 раза: 57 побед Ливерпуля, 50 ничьих и 66 раз выиграл Манчестер Юнайтед.
Кто фаворит
Эксперты букмекерских контор считают хозяев поля явными фаворитами встречи. Котировки на победу Ливерпуля – 1.39, на ничью – 5.20, на победу МЮ – 7.90.
Самый вероятный счет – 2:0 в пользу мерсисайдского клуба.
Где смотреть
Прямую трансляцию матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед в Украине можно посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine.