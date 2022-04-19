Обійшлися без Байрактара: Шахтар поступився туркам і зворушливо підтримав Маріуполь (фото)

Донецька команда провела третій матч благодійного туру Shakhtar Global Tour For Peace, зігравши проти Фенербахче у Стамбулі

Донецький Шахтар підтримав 4-річну Алісу з Маріуполя / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар продовжує серію благодійних матчів у Європі. "Гірники" організували зустрічі з європейськими клубами для того, щоб зібрати кошти для допомоги українцям, які постраждали від війни проти Росії.

Раніше донеччани поступилися Олімпіакосу (0:1), потім обіграли у результативному матчі Лехію (3:2). Сьогодні ж підопічні Де Дзербі провели зустріч проти флагмана турецького футболу – Фенербахче.

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Вперше під час туру Шахтар зміг використати легіонерів. У стан команди прибули Манор Соломон та Марлон, проте в основі з'явився лише перший. Бразилець же з'явився на полі після перерви.

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Також із перших хвилин вийшов Ярослав Ракицький. Були цікаві гравці і з боку турків, у складі стамбульців з'явилися відомі Енер Валенсія, Луїс Густаво, а також екс-гравець Металіста Хосе Соса. Примітно, що на заміні просидів гру футболіст із гарним прізвищем – Ерен Байрактар.

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Поєдинок пройшов у рівній боротьбі без зайвої брутальності. Результат матчу вирішив точний удар Енера Валенсії у контратаці. Беріша майстерно прокинув м'яч повз Бондаря, втік у контратаку і віддав на вільного еквадорця, якому залишалося лише направити м'яч повз Пятова.

Як зазвичай у таких матчах, результат відійшов на другий план. Особливо зворушливим був момент виходу команд на поле. Футболісти Шахтаря одягли футболки із зображенням 4-річної Аліси, яка ховається у бомбосховищі Маріуполя від російських атак.

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