Готов работать бесплатно! Итальянская преданность коуча Шахтера

Роберто Де Дзерби остается в донецком клубе, так как еще не сказал последнего слова с молодой перспективной командой

Де Дзерби готов бесплатно работать в Шахтере / Фото: Коллаж: Сегодня

Итальянский специалист, который продолжает руководить командой во время матчей в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour For Peace, не собирается покидать Шахтер. Роберто Де Дзерби остается преданным своим игрокам, но при этом сожалеет, что многие футболисты покинули донецкий клуб.

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Для главного тренера горняков главным вопросом стоит возобновление официальных турниров, где сможет выступать его команда. Де Дзерби настроен быть с командой до конца, и при этом даже отказаться от заработной платы на год:

"Я хочу подтвердить то, что сказал ранее итальянским СМИ – я хочу остаться в Шахтере. Даже если у нас не будет такой сильной команды, которая была до войны. Даже при минимальной зарплате. Дело не в деньгах – я готов год тренировать бесплатно. Проблема сейчас в другом – УПЛ будет или нет? Поймите, моя команда для меня как ребенок. И настает момент, когда команда вырастает, и тогда я ухожу. Так было с Сассуоло, и так я хотел сделать в Шахтере. Могу сказать, что мой Шахтер был очень сильным. Это могла бы быть команда, которая бы писала историю, и не только в Украине. Если будет понимание, что УПЛ больше не будет, то я должен пойти другим путем и понять, где я буду дальше работать. Сегодня я тренер Шахтера и не веду переговоров с другими клубами, а дальше посмотрим."

Следующий свой благотворительный поединок Шахтер сыграет в Турции против Антальяспора, за который выступает экс-форвард донецкого клуба Луис Адриано.

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