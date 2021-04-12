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Роналду викинув футболку Ювентуса. Що він творить?

12 квітня, 09:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболіст був чимось незадоволений після матчу з Дженоа

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду дивно відреагував на перемогу своєї команди в матчі 30-го туру чемпіонату Італії проти Дженоа (3:1). Після фінального свистка португалець зняв з себе футболку і кинув на газон. Її підібрав болбой.

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Головний тренер туринців Андреа Пірло не виключив, що португалець був сильно засмучений тим, що не забив.

"Це нормально, що він хотів забити гол, особливо коли гра ставала складною, оскільки він чемпіон і завжди хоче залишити свій слід. Я не думаю, що клуб буде штрафувати гравця за його реакцію. Він був засмучений, як це буває і з іншими гравцями. Гра закінчилася, і це нормально, що він нервував", – сказав Пірло.

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Нагадаємо, що Роналду опинився в схожій ситуації у березні під час відбіркового матчу чемпіонату світу 2022 року проти Сербії (2:2). Арбітри вважали, що м'яч не перетнув лінію воріт після удару форварда, і не зафіксували гол, який міг стати переможним. Португалець зняв з себе капітанську пов'язку і кинув її на газон.

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У поточному сезоні 36-річний Роналду провів 37 матчів, забив 32 голи і зробив 4 результативні передачі.

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